Batman Arkham Asylum: disponibile da oggi la Comic Edition

Dalla collaborazione tra Panini Comics e GameStop nasce la special edition di Batman Arkham Asylum primo capitolo della serie sviluppato da Rocksteady Studios e Warner Bros. Il cofanetto contiene al suo interno contiene l’edizione Game Of The Year del gioco per PlayStation 4, un poster con un’illustrazione del fumettista Carlos D’Anda e il comic book “La strada per Arkham”, realizzati da Panini per l’occasione.

Il comic book presente nella Comic Edition consente ai lettori di scegliere quali azioni far intraprendere al protagonista nel corso della storia raccontata originariamente negli albi “Batman Arkham Origins” (2014) di Adam Beechen e “Batman Arkham Asylum: Road to Arkham” (2009) di Alan Burnett e Carlos D’Anda, in cui vediamo un Batman alle prime armi, ancora inesperto e troppo spesso impulsivo, diverso dal personaggio maturo protagonista delle avventure attualmente pubblicate in Italia.