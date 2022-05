Borderlands 3: gratis sull’Epic Games Store

Borderlands 3 è uscito da neanche tre anni, eppure riesce ad essere un titolo alquanto bizzarro in quanto ricezione da parte della fanbase. Dopo la notizia del cross-play tra piattaforme, non è stato detto molto riguardo al titolo per diverse settimane, dato che oramai la concentrazione è su Tiny Tina’s Wonderlands. In ogni caso, sembra che Gearbox Software abbia trovato un accordo particolare con Epic Games, poiché oggi sono stati annunciati i titoli gratuiti della settimana, e Borderlands 3 è tra questi. Dobbiamo precisare che si tratta della versione base (per fortuna), e sarà riscattabile soltanto fino al 26 maggio.

Il terzo capitolo maggiore dell’epopea sparatutto di Gearbox vede i Cacciatori della Cripta fronteggiare la minaccia dei fratelli Calypso, due malvagi gemelli che desiderano conquistare Pandora e l’intero sistema planetario sfruttando l’immenso potere alieno degli eridiani.

A partire dalle ore 17:00 di oggi, giovedì 19 maggio, e fino alla medesima ora di giovedì 26 maggio sarà possibile riscattare in via del tutto gratuita una copia PC di Borderlands 3 accedendo all’apposita pagina di Epic Games Store con le credenziali del proprio account Epic e cliccando sul pulsante “Ottieni”. Una volta completata questa operazione, la copia digitale di Borderlands 3 riscattata a zero euro rimarrà a vostra disposizione per sempre e potrete scaricarla sul vostro PC gaming d’elezione attingendo al catalogo virtuale dei videogiochi associati al vostro account Epic.

Di seguito, vi diamo la descrizione del gioco:

“Il leggendario sparatutto è tornato, con goziliardi di armi e un’avventura oltre i confini del caos! Esplora nuovi mondi e affronta nemici mai visti, da solo o in co-op, nei panni di uno dei quattro cacciatori della Cripta – i cercatori di tesori più tosti della galassia; ognuno dei quali vanta abilità, specializzazioni e caratteristiche uniche. Sconfiggi mostri pazzeschi, recupera tonnellate di bottino e salva il tuo pianeta da una setta di folli e dai loro spietati leader.