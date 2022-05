Marvel Snap: annunciato gioco di carte dei supereroi

Abbiamo un nome per il nuovo titolo sviluppato da Second Dinner in collaborazione con Marvel, ed è Marvel Snap. Questo videogioco rappresenta anni e anni di creazione di diversi supereroi che nel corso del tempo hanno fatto il loro debutto nel franchise in un modo o nell’altro, e grazie a questo alto roster di iconici personaggi si è riuscito a creare un gioco di carte sotto la supervisione di esperti del settore, tra cui ex sviluppatori di Hearthstone, per nominare un titolo molto grande. Ma che cos’è esattamente Marvel Snap?

Tre minuti a partita e una strategia di sviluppo mobile-first fanno sì che le partite saranno più fluide che mai. Ogni carta può essere guadagnata gratuitamente, e la monetizzazione è basata perlopiù sulle versioni e sui look diversi delle carte. Mano a mano che si gioca, le carte salgono di livello e ottengono effetti visivi sempre più impressionanti, come frame popping, elementi 3D, loghi sbrilluccicanti e nuovi artwork. Inoltre, per restare in tema di multiverso, il fulcro del Marvel Cinematic Universe in questa Fase 4, anche il gioco diretto da Brode includerà una vasta gamma di varianti che rappresentano le varie iterazioni di personaggi dei fumetti: per l’occasione, Second Dinner ha presentato le carte con le varianti di Captain Marvel, Drax, Deadpool, Doctor Strange e Psylocke.

Tali versioni, realizzate con stili estetici differenti (incluso uno – delizioso – in pixel art) saranno collezionabili per combattere con stile negli scontri multiplayer con altri giocatori.

Il gioco è attualmente in fase di beta testing su PC e mobile, quindi correte a iscrivervi per provarlo anche voi.