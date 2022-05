The Sims 4: svelati Moonlight Chic e Little Campers

Electronic Arts e Maxis hanno svelato i kit di The Sims 4 Chic al Chiaro di Luna e Piccoli Campeggiatori, che saranno disponibili dal 26 maggio per PC e Mac tramite Origin e Steam, PlayStation 4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One.

Questa la descrizione dei kit:

In questa stagione, i Simmers possono scoprire la notte con nuovi contenuti che li incoraggiano al divertimento al calar del sole e a trasformarsi in nuove ed eccitanti versioni di se stessi.

Con il kit Chic al Chiaro di Luna i Simmers possono scoprire nuovi stili e vestirsi per una serata da ricordare nella Città dell’Amore! Ispirati alla creatrice parigina Paola Locatelli e alle mode giovanili di oggi, questi nuovi look sono perfetti per tutte le esperienze che un Sim incontrerà durante una serata in città.

I giocatori potranno sbizzarrirsi con i colori, la fluidità e lo stile moderno dei nuovi capi d’abbigliamento, perfetti per gli appuntamenti galanti e che potrebbero anche far breccia in qualche cuore. Questa collezione senza tempo aiuterà i Simmers a trarre ispirazione dai classici stili parigini per creare il proprio senso della moda moderno e personalizzato. I giocatori possono aiutare i loro Sim a trovare la scintilla con capi costruiti per durare nel tempo, anche se la storia d’amore non durerà, grazie ad abiti aderenti, camicie fluenti e giacche eleganti, che possono essere abbinati a scarpe da ginnastica per un divertimento casual o vestiti con seta e scintille per un appuntamento romantico.

Il kit Piccoli Campeggiatori incoraggia i Sims a esplorare e a godersi i grandi spazi aperti con un’attrezzatura da campeggio accogliente e artigianale. I Sims possono giocare all’aperto nella sicurezza del loro fortino di coperte fai da te, con una collezione che offre tutto ciò che serve a una famiglia per una notte di divertimento creativo!

I bambini conquisteranno il cortile con mobili carini, attrezzature da campeggio giocose e un’abbondanza di giocattoli! I bambini possono arrostire i marshmallow con il loro amico sasquatch di peluche al bagliore di un milione di luci a filo mentre vivono ricordi d’infanzia che dureranno per tutta la vita. I bambini possono anche diventare artigiani creando fortini di coperte che assomigliano a un’automobile o a un razzo, e persino far funzionare un proiettore per esterni fatto con un lenzuolo e altri oggetti domestici per continuare a divertirsi.

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale, che mostra le novità in arrivo in The Sims 4.