My Hero One’s Justice 2: in arrivo Yuga Aoyama

Dopo la comparsa di Present Mic, è ora il turno di Yuga Aoyama, l’affascinante studente della Classe 1-A, di entrare a far parte del roster My Hero One’s Justice 2 è qui per vincere la battaglia. Ma il suo stomaco può sopportare i colpi? La sua fidata cintura incanala il suo potente Quirk, Navel Laser, in una lama o in un raggio in grado di lanciare via i suoi oppositori.

Yuga è il quinto e ultimo personaggio DLC del Season Pass 2 di My Hero One’s Justice 2 e conclude il secondo season pass del gioco.

Ogni DLC è disponibile come parte del Season Pass o può essere acquistato separatamente.