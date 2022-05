PlayStation Plus: Syphon Filter avrà i trofei, non sarà il solo?

Come ormai ben sappiamo, chi si abbonerà al tier finale di PlayStation Plus, vale a dire al tier Premium, potrà giocare i grandi titoli del passato provenienti da PS1, PS2 (catalogo non disponibile al lancio) e PSP. In origine questi giochi non includevano al loro interno i trofei da sbloccare, ma a quanto pare il futuro è completamente diverso.

Sony Bend Studio è infatti intervenuto tramite Twitter, affermando che Syphon Filter non solo includerà i classici miglioramenti alle prestazioni e altre feature quali il quick-save, ma offrirà anche i trofei. Un altro buon motivo per i fan della serie e non per rigiocare l’action-game del team di sviluppo di Days Gone. A questo punto, sicuramente anche altri titoli PS1, PS2 e PSP potrebbero proporre dei trofei inediti per loro, ma ovviamente non ci aspettiamo questa feature su ogni singolo gioco. Avete già dato uno sguardo a tutto ciò che offrirà il nuovo servizio PlayStation Plus, in arrivo nel bel paese dal prossimo 23 giugno!