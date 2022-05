The Witcher 3: svelato il nuovo periodo di lancio delle versioni next-gen

Nel giorno in cui The Witcher 3 ha compiuto i suoi 7 anni dal suo arrivo sul mercato, CD Projekt RED ha comunicato il nuovo periodo di lancio delle versioni next-gen dell’action-RPG. Si era detto che il rinvio non sarebbe stato molto breve, ma a quanto pare sembrerebbe non essere esattamente così!

In un tweet pubblicato nelle scorse ore, lo studio polacco ha infatti comunicato come gli utenti dovranno attendere il Q4 2022 per mettere le mani sulle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X/S di The Witcher 3. Tradotto: queste versioni next-gen del gioco arriveranno nei mesi finali dell’anno. Non proprio un rinvio breve dunque, dato che come minimo bisognerà attendere almeno 5 mesi per poter giocare queste nuove versioni dell’avventura di Geralt di Rivia e Ciri, sperando di non assistere all’ennesimo rinvio in casa CD Projekt RED.

Let's make this 7th anniversary even better, shall we?

We're delighted to share that the Next Gen version of The Witcher 3: Wild Hunt is planned to release in Q4 2022.

See you on the Path, witchers! pic.twitter.com/2wQbxMP4zh

— The Witcher (@witchergame) May 19, 2022