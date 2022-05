Rocket League: in arrivo dal 26 maggio la Nissan Z 2023

Psyonix, lo studio di sviluppo di videogiochi con sede a San Diego, e Nissan hanno annunciato il lancio del Pacchetto Nissan Z Performance, il quale sarà disponibile su Rocket League attraverso tutte le piattaforme dal 26 maggio al 7 giugno. Per saperne di più sul pacchetto Nissan Z Performance, visitate le ultime notizie sul sito ufficiale qui.

Il pacchetto include la macchina Nissan Z Performance, la quale rende onore al nuovo assetto Performance dell’inedita Nissan Z, insieme a Ruote, Suono Motore, Sfondo Giocatore e un Adesivo Nissan x FaZe Clan. Il Pacchetto Nissan Z Performance sarà acquistabile nel Negozio Oggetti per 1100 Crediti. Come parte della sua larga strategia legata al gaming, Nissan sarà lo sponsor per una serie di eventi e sportivi per Rocket League tra cui il prossimo evento regionale per il Nord America della Rocket League Championship Series (RLCS), chiamato Nissan Classic, dal 27 al 29 maggio. Nissan sarà anche lo sponsor di presentazione sia per la Collegiate Rocket League (CRL) World Championship, la quale avrà inizio il 3 giugno, sia per la Stagione Autunnale della CRL 2022. Di seguito la dichiarazione di Allyson Witherspoon, vice presidente e CMO di Nissan U.S.:

Non vediamo l’ora che i fan appassionati di Rocket League possano provare con mano il brivido della nuova Nissan Z. Questo è anche un grande momento per evidenziare la nostra collaborazione con FaZe Clan, mentre continuiamo a essere alla ricerca di nuovi e autentici modi per essere presenti nel mondo sempre in espansione degli Esport.

Di seguito una panoramica del titolo:

Rocket League è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch e PC.