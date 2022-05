Embracer Group realizzerà remake, remaster e spin off delle IP occidentali di Square Enix

Embracer Group ha recentemente annunciato che acquisirà la maggior parte delle attività occidentali di Square Enix per un accordo del valore di $ 300 milioni, con l’accordo che include gli studi Crystal Dynamics, Eidos Montreal e Square Enix Montreal, oltre a IP come Deus Ex, Tomb Raider, Legacy of Kain e Thief.

Mentre l’aspettativa è, ovviamente, che la società di sviluppo darà presto il via libera ai sequel almeno per alcuni di quei franchise, sembra che l’azienda abbia anche idee aggiuntive su come utilizzare le proprietà. Nel suo recente briefing fiscale trimestrale, l’Embracer Group ha affermato che non solo vede il potenziale nella realizzazione di sequel per questi franchise, ma anche remake, remaster, spin off e altro ancora. Di seguito la dichiarazione:

Vediamo un grande potenziale, non solo nei sequel, ma anche nei remake, remaster, spinoff e progetti in tutto il Gruppo.

L’Embracer Group è noto per aver rilasciato remake e remaster per una serie di proprietà acquisite nel corso degli anni, tra cui Destroy All Humans!, Kingdoms of Amalur e SpongeBob SquarePants, solo per citarne alcuni, quindi non sarà sorprendente vedere le proprietà acquisite di Square Enix ricevere un trattamento simile, e questo è sicuramente qualcosa che entusiasma i fan. Ovviamente l’acquisizione non è stata ancora finalizzata. Secondo l’Embracer Group, l’accordo verrà stipulato solo nel terzo trimestre di quest’anno, che è il periodo luglio-settembre, quindi ci vorrà un po’ prima di ricevere annunci ufficiali.

Poco dopo l’annuncio dell’acquisizione, è stata confermata la collaborazione tra Crystal Dynamics e The Initiative per continuare a co-sviluppare l’imminente Perfect Dark. Nel frattempo, è stato anche confermato che nell’acquisizione è inclusa la serie di Marvel’s Avengers sviluppati da Crystal Dynamics e di Guardiani della Galassia Marvel sviluppati da Eidos Montreal, anche se questi punti specifici richiederanno ancora l’approvazione della Disney.

