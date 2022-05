PROJECT-TRITRI: un conto alla rovescia annuncia il gioco

FuRyu ha lanciato un sito web teaser per il conto alla rovescia per “ PROJECT-TRITRI”, un gioco di ruolo d’azione( sviluppato da Three Rings) per PlayStation 5, PlayStation 4 e Switch.Il titolo è liberamente ispirato ai giochi di ruolo degli anni ’90, adattissimo ai più nostalgici e agli amanti del retrograming quindi, e vanta inoltre un team di sviluppo stellare composto da professionisti del GDR. Ve ne mostriamo una panoramica:

• Nobuteru Yuuki (Trials of Mana, Chrono Cross) World Designer

• Raita Kazama (Xenoblade, Puzzle & Dragons) Character Designer

• Yuura Kubota (Octopath Traveler, Bravely Default II) Sceneggiatura

• Hiroki Kikuta (Secret of Mana, Trials of Mana) compositore delle colonne sonore

• Atsuko Nishida, Tomohiro Kitakaze, Megumi Mizutani (serie Pokémon)al lavoro in team sulla progettazione del gioco

Il sito web ha inoltre rilasciato una panoramica piuttosto ampia su PROJECT-TRITRI mostrando, tramite un documento di progettazione , genere, concept e design dei personaggi.

“PROJECT- TRITRI” è un titolo ovviamente provvisorio( il vero nome sarà rivelato insieme all’annuncio complessivo del gioco) e tratta della storia del mondo sotto il potere degli “ Gods of Order” e gli “ Gods of Chaos” che presero d’assalto il pianeta moltissimo tempo addietro rispetto all’ambientazione in cui il giocatore si ritroverà a vivere l’esperienza di gioco. Dalla cruenta battaglia caddero dal cielo delle grandi armi, le quali provocarono gravi danni alla terra; ogni Dio poi fu chiamato a scegliere una nave e si scoprì che alcuni di loro potevano essere “ Guerrieri degli Dei”, più forti e potenti dei loro simili e dunque vennero chiamati a combattere tra di loro, battaglia dal quale solo uno sarebbe uscito vincitore.

Come detto in precedenza, tutto questo non è altro che il preambolo di una storia che risulta già avvincente; il protagonista infatti sarà Cyan( e di cui si vestiranno i panni), un giovane che vive tranquillamente la sua vita in un remoto villaggio; la sua esistenza serena e spensierata cambierà del tutto direzione il giorno in cui scoprirà di essere un “ Guerriero del Caos” e non potrà fare altro che andare incontro al suo destino.

La rivelazione completa del gioco avverrà il prossimo 26 maggio 2022, in cui potremo scoprire maggiori dettagli e magari dare anche uno sguardo alle dinamiche grafiche del gioco.