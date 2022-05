GTA Online: ricompense quadruple sulle gare

Per l’intera durata di questa settimana potreste valutare l’idea di gareggiare su strada o con i veicoli speciali che Los Santos ha da offrirvi su GTA Online. Infatti, se decideste di cimentarvi in una gara terrestre, una gara per veicoli speciali o a ruote scoperte avrete la possibilità di vincere 4 volte tanto in quanto, il premio in GTA$ e RP è stato quadruplicato. Persino il limite massimo sulle scommesse è stato aumentano ad un massimo di 10000 GTA$. Se stai valutando di acquistare una versione next-gen del gioco, questa è un’ottima opportunità per fare soldi facili e veloci.

Ma non sono solo le gare a fruttare bei soldi in questa settimana. Infatti, se dovesse capitarvi di trovare qualche oggetto collezionabile verrete premiati con un bonus extra di 100000 GTA$.

Tra gli altri vantaggi, c’è la possiblità di vincere la Dewbauchee JB 700W alla ruota della fortuna nel casinò.

Per l’elenco completo di ricompense e opportunità disponibili fino al 25 maggio su GTA Online leggi l’articolo del Rockstar Newswire.