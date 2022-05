Assassin’s Creed Origins: patch next gen in arrivo

Assassin’s Creed Origins riceverà una patch la prossima settimana che consentirà al gioco di girare a 60 fps sulle console next gen. La patch è stata originariamente limitata da Ubisoft a dicembre. Come notato da PlayStationSize, un account Twitter che monitora il database PSN, l’aggiornamento 1.60 per il gioco includerà quanto segue in base alle note sulla patch:

Aggiunto un menu in franchising

Abilitato frame rate più elevato durante l’esecuzione su console PlayStation 5

Lo scorso agosto, Ubisoft ha aggiunto il supporto a 60 fps per Assassin’s Creed Odyssey del 2018 quando giocato su PlayStation 5 e Xbox Series X/S tramite compatibilità con le versioni precedenti. Secondo quanto riferito, Ubisoft sta pianificando di rilasciare un gioco Assassin’s Creed su scala ridotta e incentrato sulla furtività entro la fine dell’anno o nel 2023.

Bloomberg afferma che il gioco è conosciuto con il nome in codice Rift e sarà interpretato da Basim, il personaggio di Assassin’s Creed Valhalla. Il titolo era stato originariamente progettato come un’espansione per la serie più recente prima di essere trasformato in un gioco autonomo lo scorso anno. Secondo quanto riferito, si concentrerà sul gameplay stealth e avrà una portata più piccola rispetto alle recenti voci in franchising, il che significa che non sarà un grande gioco di ruolo in open world. È stato affermato che Assassin’s Creed Infinity sarà un enorme gioco online ambientato in più periodi storici e che si evolverà nel tempo come servizio live. Di seguito una panoramica di Assassin’s Creed Origins tramite il sito PlayStation:

Lo splendore dell’antico Egitto volge al tramonto in una spietata lotta per il potere. Svela oscuri segreti e miti dimenticati tornando dove tutto ebbe inizio: l’origine della Confraternita degli Assassini.

Assassin’s Creed Origins è disponibile su PlayStation 4, Xbox One, Google Stadia e PC tramite Steam. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.