Gearbox Software ha nove tripla AAA in sviluppo?

Secondo quanto emerso dal recente briefing fiscale trimestrale della società madre Embracer Group, sembrerebbe che Gearbox abbia in cantiere lo sviluppo di ben nove titoli AAA.

Nel rapporto si legge quanto segue:

Gearbox continua a ridimensionare l’organizzazione per realizzare il suo ambizioso piano di crescita e attualmente ci sono nove giochi AAA in fase di sviluppo

Le parole, in verità, sembrerebbero non lasciare dubbi; ma la realtà dei fatti è ben diversa; non ci è dato sapere( proprio perché non specificato) infatti, se con tripla a si vada ad intendere solo i videogame o se, con tale definizione, si stava parlando anche dei titoli dell’etichetta editoriale di Gearbox. Tuttavia è anche necessario specificare che l’azienda videoludica ha annunciato in maniera del tutto ufficiale già Homeworld 3 (Blackbird Interactive) e Hyper Light Breaker (Heart Machine) e, la sopracitata società sta inoltre anche lavorando ad un sequel di Tales from the Borderlands.

Chiaro che questo progetto ambizioso di cui parla il briefing potrebbe includere anche questi titoli già annunciati in precedenza, ma tuttavia questo ( essendo le informazioni nebulose) non ci da modo di sapere con certezza i piani futuri dell’azienda. Purtroppo per saperne di più al riguardo non ci resta che aspettare dei comunicati ufficiali che possano chiarire le idee e fugare ogni dubbio. Nel frattempo, lo sapevate che la Gearbox Software ha acquistato recentemente Lost Boys Interactive?