Genshin Impact 2.7: rivelato ufficialmente il programma del livestream

Lo sviluppatore HoYoverse ha finalmente rivelato l’orario ed il programma ufficiali per l’evento che aveva tenuto i fan di Genshin Impact con il fiato sospeso; stiamo parlando dell’aggiornamento della versione 2.7 LiveStream su Twitch. L’aggiornamento includerà Yelan e Shinobu( saranno rivelate per la prima volta anche le loro doppiatrici inglesi) nuove repliche di banner gacha, nuove missioni, una nuova parte della mappa baratro e numerosi altri contenuti; è inoltre molto probabile che venga condiviso l’artwork ufficiale di Sumeru e dei suoi paesaggi.

La livestream rivelerà, per l’appunto, l’entrata in scena dei nuovi personaggi ( Yelan e Shinobu) ma è facile ipotizzare che ci possano essere aggiornamenti su Xiao e Arataki Itto visto che sono entrambi presenti nell’illustrazione pubblicitaria dell’evento.

Lo streaming andrà in onda proprio oggi, il 20 maggio, tra pochissime ore; ed è possibile tenere conto del tempo seguendo un conto alla rovescia ufficiale.

Tuttavia se si dovesse perdere la live, ci sarà modo di recuperarla su Youtube sul canale ufficiale; infatti quest’ultima sarà resa disponibile quattro ore dopo la fine dalla streaming. Non ci resta che aspettare la messa in onda per tirare le somme e vedere quello che effettivamente verrà mostrato.