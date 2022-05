Hitman 3 riceverà presto il ray-tracing

Nata più di vent’anni fa la serie stealth di spionaggio di IO Interactive, Hitman, ha dimostrato di essere ancora in grado di divertire i fan e, insieme Splinter Cell e Metal Gear Solid, va a completare il quadro del genere in assoluto consolidandosi così tra i titoli ” must have” della storia videoludica. Tutto questo va per essere acuito da un aggiornamento grafico che importante che avverrà molto presto.

L’aggiornamento in questione sarà disponibile a partire dal prossimo 24 maggio; infatti secondo un recente tweet proprio di IO Interactive, il titolo supporterà le funzionalità del ray tracing e non solo. Sarà infatti implementata la tecnologia di upscaling DLSS o Deep Learning Super Sampling di NVIDIA. Il miglioramento grafico di titoli tripla A non è di certo una novità, sebbene molti di questi (compreso Hitman 3) mantengano ancora un aspetto grafico di tutto rispetto; basti pensare che migliorie come questa vengono a volte apportate anche a titoli Indie.

RTX di NVIDIA è stato implementata anche in giochi retrò come DOOM e Quake 2 dimostrando che ciò dona alla grafica una grinta in più al titolo grazie proprio a quel gioco di ombre e luci che va a rendere l’aspetto visivo nettamente più intrigante, migliorando così di conseguenza anche l’esperienza di gioco complessiva.

Ma le novità per il gioco non sono finite, riceverà anche XeSS di Intel, che è l’equivalente del gigante tecnologico del già citato DLSS di NVIDIA. Insomma i giocatori potranno sicuramente godere di un notevole aumento della risoluzione e dell’illuminazione senza dover utilizzare una GPU specifica per RTX.

Hitman 3 è attualmente disponibile per PC, PS4, PS5, Stadia, Switch, Xbox One e Xbox Series X/S.