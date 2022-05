Skyrim: nuova release per Nintendo Switch in arrivo?

Skyrim Anniversary Edition è stata lanciata nel 2021 per celebrare il decimo anniversario del gioco. Nel corso del decennio, Skyrim si è affermato come uno dei giochi più popolari, vantando una comunità che sta ancora lavorando attivamente per mantenere il gioco vivo. La Anniversary Edition include tutti e tre i DLC originali: Dragonborn, Hearthfire e Dawnguard insieme ad alcuni bonus pack. Ora sembra che Bethesda stia pianificando di rilasciare Skyrim ancora una volta, questa volta per Nintendo Switch.

Come notato da Switch Brazil , la classifica dei giochi di Taiwan ha elencato la Skyrim Anniversary Edition per Nintendo Switch. Non ci sono altri dettagli sul menzionato a parte questo, ma la data di deposito afferma che è stato depositato la scorsa settimana, il 15 maggio.

Ogni volta che un gioco viene individuato sulla classifica, di solito un annuncio è abbastanza vicino. I giochi generalmente non vengono archiviati per essere valutati a meno che e fino a quando non siano vicini al rilascio. Il miglior esempio è Gotham Knights, che è stato avvistato sulla stessa classifica qualche tempo fa. Subito dopo, abbiamo assistito a un annuncio da parte degli sviluppatori, che aveva anche delle brutte notizie per i fan là fuori poiché hanno annunciato che avrebbero abbandonato le varianti della console di ultima generazione.

Skyrim è stato rilasciato su Nintendo Switch nel 2017 e ha venduto abbastanza decentemente anche sulla piattaforma. Bethesda aveva dichiarato nel 2018 di essere abbastanza soddisfatta delle vendite dei suoi giochi su Nintendo Switch e non vedeva l’ora di rilasciare altri giochi nel prossimo futuro. Da quel punto di vista, l’arrivo di Skyrim Anniversary Edition su Nintendo Switch non sembra una scelta così inaspettata o insensata.