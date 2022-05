eFootball 2022: versione mobile in arrivo a giugno

Konami ha annunciato che eFootball 2022 verrà rilasciato il 2 giugno per mobile.

La versione mobile pesantemente ritardata arriverà ben otto mesi dopo il lancio del titolo ed è già stata ampiamente stroncata .

Sempre il 2 giugno uscirà l’aggiornamento 1.1.0 per eFootball 2022 su PC e console, il primo aggiornamento dal lancio della prima stagione ad aprile.

Konami è stata vaga su ciò che effettivamente fanno questi aggiornamenti: in un tweet la società ha affermato che il nuovo aggiornamento del gioco mobile include un “nuovo gameplay” e la modalità Dream Team. L’aggiornamento della versione console aggiunge miglioramenti per il processo decisionale di vittoria/sconfitta nelle partite online e miglioramenti del server. C’è anche la condivisione dei dati tra le versioni console e mobile in lavorazione.

La seconda stagione inizierà il 16 giugno, “che sarà accompagnata da vari eventi in-game”, ha detto Konami, la quale sta ancora raccogliendo i pezzi dopo il disastroso lancio di eFootball 2022.

[About version 1.1.0 update for Mobile]

Thank you for patience and we apologise for the long wait. With this v1.1.0 update, our new football game "eFootball™ 2022" is finally here! pic.twitter.com/c2OjROxUj6

— eFootball (@play_eFootball) May 19, 2022