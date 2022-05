Live a Live: pubblicati quattro nuovi brevi filmati e 30 minuti di gameplay

Un paio di mesi fa, durante il Nintendo Direct, Square Enix aveva ufficializzato il ritorno di Live a Live, con un remake del classico uscito nel 1994 su SNES.

Dopo quel trailer, che presentava i protagonisti del gioco, l’azienda giapponese ha pubblicato una serie di nuovi filmati e oggi ne sono arrivati ben quattro, che mostrano quattro storie diverse. Il tutto è arrivato da una live stream, dove sono stati mostrati anche circa 30 minuti di gameplay.

Il primo trailer è su “Twilight of Edo Japan”, storia che racconta il ruolo di Oboromaru, shinobi del clan Enma, che deve intraprendere una missione segreta per infiltrarsi in un castello nemico. Utilizzando il suo Sudario delle Ombre, può nascondere la sua presenza e procedere senza ricorrere alla violenza, se non quando è necessario.

In alternativa, può affrontare ogni guardia vigile, assassino segreto e spirito vendicativo, eliminando così tutti e cento i nemici. La scelta è vostra.

Il secondo trailer, “The Near Future” racconta il ruolo di Akira, un giovane ribelle. Insieme alla sorella Kaori, vive in un orfanotrofio dopo la morte del padre, un ufficiale di polizia decorato, per mano di una famigerata banda di motociclisti: i Crusaders. Akira possiede poteri psicocinetici e per questo si mette spesso nei guai e fa a pugni perché sa cosa pensano gli altri e non li sopporta per questo. Tuttavia, quando usa le sue capacità per indagare su una serie di rapimenti effettuati dai Crusaders, viene a conoscenza di un’oscura cospirazione… che può essere fermata solo attraverso la resurrezione di un antico re robot: il Titano d’Acciaio!

Il terzo trailer, “The Middle Ages” è la storia di un nuovo guerriero acclamato come nuovo campione del Regno di Lucrece. Oersted, un giovane guerriero, intraprende un viaggio per sconfiggere il Signore delle Tenebre, che ha rapito la principessa Alethea.

Insieme al suo fidato compagno, Streibough, all’eroe dei decenni passati, Hasshe, e al buon sacerdote Uranus, viaggerà fino al Rifugio dell’Arconte per affrontare un male imperituro. Alla fine del viaggio, quale grandioso epilogo li attende?

Il quarto trailer mostra “Il selvaggio West”, storia che racconta il ruolo di Sundown Kid, un pistolero ricercato che arriva nella città di frontiera di Success. Dopo un alterco al saloon con un membro di una banda di fuorilegge, viene convinto dagli abitanti della città a prendere le armi contro la banda. Contro una banda di criminali, un pistolero solitario non ha alcuna possibilità. Ma forse, collaborando con la gente del posto per preparare le trappole prima che il Crazy Bunch arrivi all’alba, un solo uomo può ancora fare la differenza…

Lasciandovi ai quattro trailer qui sotto più la live streaming completa (il gamplay parte a 58:18), vi ricordiamo che il JRPG sarà disponibile su Nintendo Switch dal 22 luglio.