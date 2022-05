Tchia: l’open world tropicale rinviato al 2023

Lo sviluppatore Acaweb ha annunciato ufficialmente il rinvio di Tchia, avventura open-world ambientata in un mondo ispirato alla Nuova Caledonia. Inizialmente previsto per la primavera 2022, il gioco con la protagonista che suona l’ukulele e controlla gli animali arriverà dunque all’inizio del 2023 (sempre su PS4, PS5 e PC via Epic Games Store).

Le cause del rinvio sono date dal dover realizzare il miglior gioco possibile, e il tempo supplementare servirà dunque agli sviluppatori per perfezionare determinati aspetti e mettere a punto ulteriori dettagli.

Qui sotto potete leggere il messaggio degli sviluppatori tradotto:

Un rapido aggiornamento sullo sviluppo di Tchia:

Siamo sopraffatti da quanto ci ha portato lontano questo progetto, ispirato da una piccola isola che chiamiamo casa. Dopo tre anni di passione e duro lavoro, dobbiamo a noi stessi e a tutti coloro che ci hanno sostenuto il compito di realizzare il miglior gioco possibile.

A tal fine, abbiamo deciso di spostare la finestra di uscita all’inizio del 2023. Questo tempo supplementare ci permetterà di perfezionare ogni aspetto del gioco e di mettere a punto tutti i piccoli dettagli che sappiamo renderanno Tchia un’esperienza davvero speciale.

Grazie ancora per il vostro sostegno. Abbiamo molte cose interessanti da mostrare sulla strada del lancio, quindi rimanete sintonizzati!

Qui sotto potete vedere il tweet ufficiale che annuncia il rinvio di Tchia.