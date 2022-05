Marvel Snap: il nuovo video gameplay svela ulteriori caratteristiche del gioco

Il nuovo studio Second Dinner, fondato dall’ex direttore di Hearthstone Ben Brode, ha recentemente presentato il suo nuovo titolo Marvel Snap. Anche questo è un gioco di carte collezionabili con partite 1v1 e punta a un ritmo più veloce. In un nuovo gameplay walkthrough, Brode illustra le varie meccaniche e mostra anche come funzionano le partite classificate.

Le partite classificate vedono i giocatori scommettere cubi cosmici: in base al risultato, si vince o si perde un cubo. Anche nel gioco competitivo, le partite sono molto veloci, in quanto si compete per il controllo di due aree su tre. Le carte hanno abilità uniche e l’esclusiva meccanica Snap permette di aumentare le ricompense, anche se si sta solo bluffando sulle proprie possibilità.

Marvel Snap è in arrivo su PC e dispositivi mobili, con una beta chiusa attualmente in corso per Android. Al momento del lancio, il gioco avrà più di 150 carte e ogni mazzo ne avrà una dozzina. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi.