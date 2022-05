SEGA Astro City Mini Arcade, un handheld per pochi

SEGA Astro City Mini Arcade è un sistema dalla travagliata vita commerciale che, per scelta del produttore prima, e per effettiva rarità successiva sul mercato poi, è di fatto oggi diventato parecchio ricercato dai collezionisti di handheld, ed in particolare dei tabletop dedicati al mondo Arcade, categoria in cui rientra a pieno diritto questo piccolo grande sistema. SEGA Astro City Mini Arcade in particolare è stato commercializzato originariamente nel 2020 con un numero di pezzi limitati dal portale specializzato in hardware e software da collezione Limited Run Games, a circa centotrenta dollari, e la cui pagina ufficiale, che trovate qui, lo dichiara adesso in SOLD OUT. Successivamente, nel mese di Marzo dell’anno successivo è avvenuto un piccolo restock con nuovi pezzi disponibili, subito esauriti in poco tempo, ed oggi è possibile trovare la splendida console solo da venditori privati tramite canali come Ebay, Amazon, siti e mercatini online specializzati.

SEGA Astro City Mini Arcade è oggi un sistema di culto per i collezionisti delle macchine moderne dedicate ai classici. Allo stesso modo ricercatissimi i due accessori, esauriti da tempo, ovvero Astro City Mini Gamepad ed Astro City Mini Style Kit. Di seguito l’elenco ufficiale dei ben trentasette titoli inclusi in bundle con la macchina, tutti grandi classici della scuderia storica di SEGA: