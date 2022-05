Fire Emblem Warriors Three Hopes: il nuovo trailer mostra l’Impero Adrestiano

Nintendo e Koei Tecmo hanno rilasciato un nuovo trailer per Fire Emblem Warriors Three Hopes, che mostra più nel dettaglio una delle tre casate. Dopo il Sacro Regno di Faerghus di qualche giorno fa, è ora il turno delle Aquile Nere dell’Impero Adrestiano.

Il filmato mostra dunque in azione i vari personaggi giocabili: Edelgard, Hubert, Dorothea, Bernadetta, Ferdinand, Caspar, Petra e Linhardt. Ognuno di loro ha un metodo distinto per combattere i nemici nel gameplay in stile musou, e potete vederlo bene nel filmato qui sotto.

Manca dunque ora solo il filmato relativo ai Cervi Dorati e, lasciandovi al filmato qui sotto, vi ricordiamo che Fire Emblem Warriors Three Hopes sarà disponibile su Nintendo Switch a partire dal 24 giugno.