Apple Arcade: disponibile da oggi Warped Kart Racers

Warped Kart Racers è disponibile da oggi su Apple Arcade: con questo titolo, creato dagli sviluppatori di fama mondiale di Electric Square, i giocatori possono gareggiare e competere, da soli o con gli amici, in fantastiche corse sui kart nei panni dei personaggi più amati delle serie animate di successo della 20th Television, come “American Dad!”, “I Griffin”, “King of the Hill” e “Solar Opposites”.

All’inizio di questa settimana, in occasione del Global Accessibility Awareness Day, la giornata internazionale di sensibilizzazione all’accessibilità e all’inclusività digitale, Apple ha presentato anche Buddy Controller, una nuova funzione di accessibilità all’interno del framework Game Controller di Apple. Con Buddy Controller, gli utenti possono chiedere a un genitore, a un amico o a chi offre loro assistenza di aiutarli a giocare. La funzione combina due controller di gioco in uno, in modo che i comandi possano arrivare da più controller per un solo giocatore. Buddy Controller è compatibile con i giochi Apple Arcade che supportano i controller, come “Warped Kart Racers” e altri titoli di successo come “NBA 2K22 Arcade Edition”, “Wylde Flowers” e “LEGO Star Wars: Castaways”.

Segnaliamo, inoltre, anche gli ultimi aggiornamenti per alcuni dei titoli più popolari del catalogo Apple Arcade, tra cui “Gear.Club Stradale”, “Disney Melee Mania”, “Temple Run: Puzzle Adventure”, “Simon’s Cat – Story Time”, “Zen Pinball Party”, “Pocket Build+” e “Transformers: Tactical Arena”.

Aggiornati di recente: