Phonopolis: annunciato il nuovo gioco di Amanita Design

Amanita Design (quelli di Machinarium) ha annunciato il suo prossimo gioco: si tratta di Phonopolis, un’avventura “fatta a mano” ambientato in una città distopica, e che tratta temi come la manipolazione el’individualismo. Per l’occasione è stato pubblicato il trailer d’annuncio, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nel testo che accompagna il video, il gioco arriverà su diverse piattaforme, ma al momento non c’è una data di lancio. Il team fa sapere che ci vorrà ancora un po’ di tempo per completare lo sviluppo, e non bisogna aspettarsi l’uscita entro i prossimi 12 mesi.

Questa la descrizione del gioco attraverso la pagina Steam:

Una nuova avventura realizzata a mano da Amanita Design, il collettivo indie ceco dietro Machinarium, Creaks e altri.

La storia di Phonopolis affronta temi e argomenti reali, concentrandosi sulla manipolazione e sull’individualismo, ma mantenendo l’esperienza complessiva giocosa e leggera. I giocatori assumeranno il ruolo di Felix, un giovane riflessivo che, insieme ai suoi concittadini, affronta l’imminente minaccia di cadere definitivamente sotto il controllo dell’autoritario Leader della città, perdendo di fatto la propria umanità. Diventando accidentalmente l’unica persona che riconosce consapevolmente la minaccia, il giovane Felix deve cercare di impedire al Leader di suonare il tono Assoluto…

Gioco d’avventura con una storia ambientata nella città distopica di Phonopolis

Esplora un mondo 3D realizzato a mano con pannelli di fibra ondulata

Animazione tradizionale a 12 FPS in stop-motion che ricorda i classici film d’animazione

Prova a risolvere un’ampia varietà di enigmi giocosi

Musiche di Tomáš Dvořák aka Floex (Samorost 3, Machinarium)

Qui sotto potete vedere il trailer d’annuncio di Phonopolis.