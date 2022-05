Death Stranding: sequel confermato da Norman Reedus?

Stando ad un intervista del 17 maggio fatta dalla rivista Leo Edit, Norman Reedus avrebbe confermato l’inizio dello sviluppo della “seconda parte” di Death Stranding. L’attore americano, che interpreta il protagonista Sam “Porter” Bridges, parlando della sua esperienza nel lavorare con Hideo Kojima e Guillermo del Toro, si è infatti lasciato scappare un “quindi abbiamo appena iniziato la seconda parte”.

Alla domanda dell’intervistatrice: “Ok, quindi hai il libro in arrivo, hai la stagione finale [di The Walking Dead] in uscita, poi lo spinoff e stai girando Death Stranding, il videogioco“, Reedus ha infatti risposto: “Abbiamo appena iniziato il secondo”.

e poi ancora:

“Mi ci sono voluti forse due o tre anni per finire tutte le sessioni di motion capture e tutto il resto. Ci vuole un sacco di lavoro. Poi è uscito il gioco, che ha vinto tutti i premi, ed è stata una cosa enorme, quindi abbiamo appena iniziato la seconda parte”.

L’intervista è uscita qualche giorno fa, ma solo nelle ultime ore sta rimbalzando la parte relativa a Death Stranding, anche perché l’intervista era focalizzata soprattutto per il suo ruolo in The Walking Dead e per il suo libro, The Ravaged, in uscita. Vedremo dunque come si comporterà Kojima Productions in merito e se arriveranno conferme ufficiali in merito.