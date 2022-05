Naraka Bladepoint: annunciata la versione mobile e nuovo eroe nel roster

Naraka Bladepoint arriva anche su dispositivi mobile.

24 Entertainment e NetEase Games hanno infatti annunciato, durante il NetEase Conncect 2022, che ora il battle royale potrà essere giocato anche in movimento, dato che il gioco sarà presto disponibile su dispositivi iOS e Android. Il primo trailer di gioco di NARAKA mobile è stato mostrato durante l’evento, e potete vederlo qui sotto.

Come scritto nel comunicato:

L’esperienza di NARAKA mobile porterà la stessa grafica e giocabilità di alta qualità che ha reso la versione per PC così popolare. Tuttavia, non si tratta di una semplice versione mobile del gioco. NARAKA mobile è stato progettato da zero tenendo conto dell’hardware mobile per garantire che i controlli, l’interfaccia utente e la telecamera siano ottimizzati per i giocatori mobile, in modo che possano sperimentare il combattimento in mischia senza catene tipico di NARAKA, oltre a spingere i dispositivi mobili a offrire la grafica dettagliata di NARAKA.

È possibile sottoscriversi a NARAKA Mobile sul sito ufficiale (al momento in cui scriviamo non attivo).

Da domani, inoltre, i fan del gioco vedranno aggiungersi un nuovo eroe al roster di NARAKA: BLADEPOINT: Takeda Nobutada, The Demon Vessel.

Takeda è il mentore di Kurumi ed è il tramite del demone Furen, che può causare danni letali ai nemici quando viene chiamato in battaglia. Con l’abilità Demonic Aid, liberate Furen sul campo di battaglia e spingete indietro i vostri nemici, colpiteli o teletrasportate Takeda verso i nemici per un attacco brutale. Con l’abilità Mythic Grab, potete mettere Takeda in allerta e, quando viene attaccato, afferrerà l’arma dell’avversario e ribalterà la situazione con un devastante contrattacco.

Takeda si unirà alla battaglia a partire da domani, 21 maggio, e per saperne di più sulle sue abilità spettrali in azione potete vedere il video qui.

Qui sotto potete vedere il trailer cinematico e alcuni artwork di Takeda Nobutada, The Demon Vessel, pubblicati per l’occasione.

Qui sotto potete invece vedere tutta la sezione dedicata a Naraka durante l’evento, dove a parlare è il lead producer Ray Kuan.