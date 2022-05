Legends of Runeterra: ecco il trailer di Bard

L’espansione Erranti dei Mondi su Legends of Runeterra, il gioco di carte di Riot Games, arriverà il 25 maggio, e in concomitanza con il suo debutto verranno aggiunte un sacco di novità come campioni e carte diverse. Dopo aver mostrato rispettivamente i trailer di gameplay di Jhin e Illaoi, oggi arriva il terzo: Bard!

Il campione avrà un costo di 4 mana con 2/5 di statistiche. Quando attacca, piazza 3 campanelle che vengono mescolate sul tuo mazzo casualmente, e come ogni campione di questa espansione, avrà la sua origine, ovvero il Custode Errante. Le campanelle sono la parte integrante del gameplay di Bard: grazie a questo potente buff, potrete potenziare le vostre unità casualmente, dando loro +1/+1 nella vostra mano. Quando avrete potenziato 20 volte delle carte nel mazzo, Bard salirà di livello. Con il suo arrivo nel gioco, vengono aggiunti anche nuovi poteri delle stelle, come la Benedizione del Custode:

“Quando viene evocato un alleato con le statistiche potenziate, conferiscigli una parola chiave casuale.”

E abbiamo anche una prima occhiata alla reliquia Ariete del Curatore:

“Quando vengo evocato, colpisco il Nexus nemico.”

Bard sembra adatto a mazzi veloci e abbastanza portati sulla vittoria nelle prime fasi della partita in Legends of Runeterra, dato che potrà buffare rapidamente gli alleati e vincere schermaglie il prima possibile.