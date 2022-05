League of Legends: Bel’Veth è stata rivelata

Oggi è stato mostrato un cinematic dedicato a League of Legends, il moba di Riot Games, e questo video è ora disponibile sul canale youtube. Il video parte semplice, mostrando Kai’Sa in una serie gallerie colore viola, molto probabilmente legate al Vuoto, e dopo aver seguito quelle che sembravano delle strane farfalle, ecco che ci viene sbattuto in faccia l’aspetto e il nome del campione numero 160 che si aggiungerà al gioco: Bel’Veth, l’Imperatrice del Vuoto.

Ora, sappiamo che se avete seguito con attenzione i diversi leak spuntati durante l’ultimo mese, allora Bel’Veth non è una novità, e anche noi stessi abbiamo dedicato un articolo a riguardo; ma questo è diverso.

Finalmente, Riot ha ufficializzato il campione su ogni media, e pertanto non c’è più bisogno di nasconderla al mondo intero. Non sappiamo con accuratezza quando verrà rilasciata sul client, ma se dobbiamo tenere conto delle tempistiche delle patch, allora la stima è la seguente:

Patch 12.10 : Bel’Veth viene resa disponibile sul PBE, e tutti possono provare sia lei che la sua skin di lancio.

: Bel’Veth viene resa disponibile sul PBE, e tutti possono provare sia lei che la sua skin di lancio. Patch 12.11: Bel’Veth viene ufficialmente rilasciata sui server live, costerà 7800 essenze blu e dopo due settimane scenderà di prezzo standard come al solito.

Rimanete sintonizzati: il campione numero 160 di League of Legends potrebbe celare più notizie di quanto si pensi…