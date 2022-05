Mortal Kombat 12: compaiono rumor sul gioco

Sembra che un nuovo rumor riguardante Mortal Kombat 12 abbia buone notizie per i fan del franchise. La versione più recente di NetherRealm Studio è arrivata nel 2019 quando ha rilasciato Mortal Kombat 11, e molti si aspettavano che avrebbe portato nel 2021 Injustice 3, poiché si tratta di molto tempo dal secondo titolo. Ovviamente, ciò non è accaduto, e in effetti, ora siamo a metà del 2022 e NetherRealm Studios non ha ancora nemmeno rivelato su cosa sta lavorando, per non parlare del rilascio di nulla. Ebbene, sembra che la salvezza dei fan dei picchiaduro sia arrivata.

Voci precedenti hanno suggerito che NetherRealm Studios in realtà non sta lavorando su Injustice 3 come molti avevano anticipato dall’uscita di Mortal Kombat 11. Piuttosto, continuano a persistere voci sul fatto che stia effettivamente funzionando su Mortal Kombat 12. A tal fine, un noto leaker afferma che il progetto finalmente emergerà quest’anno. Su Twitter, l’utente Oops Leaks afferma di essere “quasi sicuro” che vedremo Mortal Kombat 12 quest’anno.

Se il gioco verrà rivelato quest’anno, The Game Awards 2022 sembra una scommessa sicura considerando che Mortal Kombat 11 è stato rivelato ai The Game Awards 2018, circa cinque mesi prima della sua uscita nel 2019. Se la storia si ripete, il gioco potrebbe essere in uscita ad aprile o maggio 2023. Detto questo, per ora, questa è solo una voce quindi dovrebbe essere presa con le pinze. Come ci si aspetterebbe, NethetherRealm Studios e WB Games, né nessuno coinvolto in nessuno dei due, hanno affrontato questa voce in alcun modo. Non ci aspettiamo che questo cambi, ma in tal caso, aggiorneremo la storia di conseguenza.