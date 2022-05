Harry Potter Scopri la Magia: nuovo trailer del gioco mobile in arrivo quest’anno

Ieri si è svolto il NetEase Connect 2022, showcase che mostrava i titoli dell’azienda cinese: tra quelli più attesi, c’è anche Harry Potter Scopri la Magia, titolo per mobile già disponibile in Cina, e che avrà un lancio globale durante questo 2022. Già si sapeva che il gioco sarebbe arrivato quest’anno, e ci si poteva magari aspettare una data d’uscita precisa, ma così non è stato: è stato comunque pubblicato un nuovo filmato, che potete vedere in fondo alla notizia.

Il titolo arriverà su Android e iOS, e al momento è possibile pre-registrarsi tramite Google Play.

Queste le caratteristiche dele del gioco:

Colleziona e potenzia più di 80 carte: padroneggia potenti magie, da Aguamenti a Wingardium Leviosa. Evoca animali fantastici come l’Unicorno, i Pixie della Cornovaglia o la Fenice. Oppure scatena potenti manufatti come il Libro Mostro dei mostri in battaglie PvP o sfide PvE.

Scopri una storia inedita: arrivi alla scuola di magia 10 anni dopo la sconfitta di Voldemort. Imbattiti in personaggi amati come Hagrid, Harry ed Hermione e incontra nuovi compagni di avventura: Ivy, Cassandra, Gossamer e altri. Scopri indizi e risolvi misteri a Hogwarts e oltre!

Personalizza il tuo mago o la tua strega: acquista abiti a Diagon Alley, trova la bacchetta e la scopa perfette per te o adotta animali fantastici.

Esplora il mondo e socializza con altri maghi e streghe: unisciti a migliaia di giocatori online in tempo reale per esplorare la scuola e ciò che la circonda. Decorate il dormitorio, frequentate lezioni insieme o scontratevi in duelli e sfide cooperative.

Per ulteriori informazioni, potete collegarvi al sito ufficiale, qui sotto potete vedere il trailer dal NetEase Connect 2022 di Harry Potter Scopri la Magia.