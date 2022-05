Tokoyo The Tower of Perpetuity: annunciata la data d’uscita

TOKOYO The Tower of Perpetuity uscirà dalla fase ad accesso anticipato e verrà lanciato su Switch e PC (tramite Steam) il 2 giugno al prezzo di 8,19 euro. L’annuncio è stato fatto dal publisher PLAYISM e lo sviluppatore //commentout. Il gioco supporterà le opzioni linguistiche inglese, giapponese e cinese semplificato.

Il gioco d’azione roguelike a scorrimento laterale è stato lanciato per la prima volta in early access su Steam il 7 novembre 2020. La versione per Switch era stata precedentemente annunciata insieme alle versioni per iOS e Android, che non sono state però menzionate nell’annuncio. In precedenza era stata annunciata anche una versione per PlayStation 4.

La versione Early Access di Steam riceverà i seguenti aggiornamenti tramite patch per la versione completa:

Implementato il vero boss

Implementato il vero finale

Achievement implementati

Funzionalità mod migliorate (aggiunta della storia OP, ecc.)

Aggiunta collezione di elementi

Nuovi espedienti per le mappe

Modalità pratica con boss impegnativi

Aumento significativo delle varianti autogenerate (oltre 300)

Qui sotto potete vedere il trailer di Tokoyo The Tower of Perpetuity pubblicato per l’occasione.

Descrizione:

Questo gioco d’azione in 2D è ambientato in una torre sotterranea autogenerata in continuo cambiamento e diabolicamente ingannevole, con mostri diabolici e trappole brutali. La Torre della Perpetuità viene rigenerata automaticamente dal server di gioco ogni 24 ore (nel tempo reale), consentendo ai giocatori di tutto il mondo di affrontare lo stesso dungeon ogni giorno, e per un solo giorno. Ogni giorno vi attendono trappole ed espedienti diversi e dovrete competere con gli altri giocatori mentre vi fate strada. Il dungeon contiene diverse diramazioni, che offrono un certo grado di libertà di scelta e di randomizzazione.