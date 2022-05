Xbox Game Pass: ecco quando arriveranno Assassin’s Creed Origins e For Honor Marching Fire Edition

Ubisoft aveva annunciato il mese scorso che avrebbe portato due dei suoi titoli tripla A, ovvero Assassin’s Creed Origins e For Honor: Marching Fire Edition, su Xbox Game Pass. Sono arrivati aggiornamenti sulla questione, con l’applicazione del servizio e Microsoft che mostra ora le rispettive date di lancio dei due giochi.

For Honor: Marching Fire Edition sarà disponibile su Xbox Game Pass dal 1° giugno, mentre Assassin’s Creed Origins sarà disponibile una settimana dopo, il 7 giugno. Come annunciato in precedenza, i due titoli saranno disponibili su PC, console e cloud.

Questo arriva poco dopo un recente report di PlayStation Game Size che ha suggerito che un nuovo aggiornamento a 60 fps per current-gen per Assassin’s Creed Origins arriverà molto probabilmente la prossima settimana. Ubisoft ha anche annunciato che 27 dei suoi giochi classici (che diventeranno 50 entro la fine dell’anno) saranno disponibili con i livelli più alti del nuovo PS Plus.

Qui sotto potete vedere l’immagine del servizio con i giochi in arrivo.