Craftopia: disponibile l’update Boss Rush

Da oggi 21 maggio è disponibile Boss Rush, nuovo aggiornamento di Craftopia, action open-world sviluppato da Pocketpair e ora in accesso anticipato su Steam e su console Xbox, anche tramite Xbox Game Pass.

Qui sotto un riassunto dell’aggiornamento di Craftopia, tutti i dettagli sulla pagina Steam del gioco.

1. Boss Rush Dungeon

Combatterete contro boss su boss! Più profondo è il piano, migliori sono le ricompense delle Pergamene d’Incanto!

2. Tavola d’incanto e Pergamene d’incanto

Consumate le Pergamene d’incanto per applicare i loro incantesimi agli oggetti di vostra scelta. Le Pergamene d’incanto possono essere ottenute utilizzando la “Pergamena d’incanto vuota”, che può essere ottenuta dalle ricompense del Boss Rush Dungeon.

3. Mobili e auto da corsa della serie Racing

Combinate varie forme di mobili da corsa per creare il vostro circuito da corsa, poi salite sulla vostra auto da corsa per competere con i vostri amici!

4. Vari oggetti da costruzione

I mobili della serie Canvas possono essere colorati con la vernice spray; i mobili in stile giapponese possono creare basi più uniche!

5. Nuovi oggetti da lancio

La Granata Flash può stordire i nemici e la Trappola a buccia di banana può farli scivolare! Ma non lanciatele contro le auto da corsa!

6. Nuovi blocchi sonori

Il blocco basso e il blocco sintetizzatore sono ora disponibili! Ora è possibile fare musica anche in Craftopia.

7. Nuove strutture di automazione

L’Ordinatore a tre vie e il Distributore vi aiuteranno sicuramente a sistemare le cose. Iniziate oggi la vostra vita in fabbrica!

8. Nuovi animali domestici

Sono ora disponibili più di 50 mob da addomesticare!

9. Nuova abilità della lancia

Tutti gli utilizzatori di lance staranno aspettando questa abilità, Lancia caricata!

Vi ricordiamo infine che Pocketpair sta sviluppando anche Palworld.