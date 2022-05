Fall Guys: feature esclusive per la PS5

Oltre a diventare free-to-play e finalmente essere rilasciato su altre piattaforme oltre a PlayStation e PC, Fall Guys riceverà anche una versione PlayStation 5 dedicata esclusivamente alla console di Sony. Ciò che significa per coloro che hanno una PlayStation di ultima generazione è che presto potrai sfruttare alcune delle funzionalità esclusive rese possibili dalla console. Questi includono l’utilizzo delle capacità del controller DualSense che abbiamo visto in altri giochi in precedenza, nonché la possibilità di avviare rapidamente le modalità tramite la funzione Attività di PlayStation 5. Questi miglioramenti presenti nella versione PlayStation 5 del gioco sono stati discussi dallo sviluppatore di Fall Guys Mediatonic in un post sul blog PlayStation dopo gli annunci free-to-play e PlayStation 5. Il feedback tattile, una caratteristica del controller DualSense, non sarà presente durante l’intera partita di Fall Guys ma evidenzierà invece i momenti più tesi del gioco mentre ti avvicini alla vittoria.

“Il nostro Tonicteam ha provato alcune cose divertenti con l’aptica del controller wireless DualSense da aggiungere al gioco più avanti”, ha detto il designer di Fall Guys Joe Walsh nel post sul blog di PlayStation. “Dan Parkes (uno dei nostri ingegneri audio) ha aggiunto questo bella caratteristica in cui il controller inizia a vibrare mentre ti avvicini alla corona. È sottile ma aumenta davvero la tensione mentre raggiungi gli ultimi metri di Fall Mountain e Lost Temple”.