Babylon’s Fall: arriva la seconda stagione del gioco

Sembra giusto dire che Babylon’s Fall, recentemente pubblicato da Platinum Games, ha sottoperformato sia sul fronte critico che commerciale. Con il conteggio dei giocatori che scende a due cifre, si potrebbe presumere che un editore come Square Enix avrebbe staccato la spina a tutti gli aggiornamenti dei contenuti in fase di sviluppo, ma per fortuna non è così. Invece, i fan stanno ricevendo un sacco di nuovi contenuti sotto forma del prossimo importante aggiornamento del gioco. L’aggiornamento della Stagione 2, intitolato “The Light of Aaru”, uscirà il 31 maggio e durerà 6 mesi (il doppio della durata della stagione precedentemente decisa) fino al 29 novembre 2022. I giocatori avranno accesso a oltre 80 nuove missioni in forma di nuove schermaglie, assedi e duelli. C’è anche un nuovo tipo di arma sotto forma di “Pistole” e un nuovo elemento Sole, che amplierà la gamma di opzioni di combattimento a disposizione del giocatore. Inoltre, c’è anche un nuovo Battle Pass che i giocatori dovranno elaborare per ottenere l’accesso a ricompense a più livelli. Infine, dal 18 luglio al 15 agosto è previsto anche un evento a tempo limitato Festival of the Sun. Mentre alcuni contenuti di Babylon’s Fall saranno disponibili dopo l’aggiornamento del 31 maggio, un secondo nuovo capitolo della storia insieme ad altri contenuti non sarà disponibile prima dell’aggiornamento della versione 1.2.1 del 12 luglio.