Sniper Elite 5: svelati ulteriori dettagli sull’accessibilità

L’industria dei videogiochi ha fatto passi da gigante per rendere il medium più accessibile ai giocatori di tutte le abilità, e sempre più giochi stanno prendendo provvedimenti in tal senso. Un altro gioco che lo farà è l’imminente sparatutto tattico stealth Sniper Elite 5 di Rebellion, le cui caratteristiche di accessibilità sono state recentemente dettagliate in un post su Xbox Wire.

Cari Watterton, Senior Designer per l’accessibilità, ha dichiarato:

Per noi è importante che il maggior numero possibile di persone possa giocare ai nostri giochi e per questo abbiamo lavorato duramente per ridurre le barriere e rendere Sniper Elite 5 più accessibile

Cosa possiamo aspettarci da Sniper Elite 5 sul fronte dell’accessibilità? Partendo dalle basi, ci saranno ovviamente opzioni di difficoltà, con cinque livelli che vanno da Civile ad Autentico, e la difficoltà può essere cambiata in qualsiasi momento. La difficoltà Civile ridurrà i danni, gli incontri con i nemici e la loro consapevolezza.

Nel frattempo, indipendentemente dall’impostazione della difficoltà, è possibile personalizzare manualmente e autonomamente il combattimento, il cecchinaggio e gli aspetti tattici del gioco. Inoltre, l’impostazione della difficoltà avanzata consentirà di perfezionare vari altri aspetti del gioco, tra cui la visualizzazione del radar, la rigenerazione della salute, l’intelligenza artificiale dei nemici e altro ancora.

Il gioco presenterà anche esercitazioni dettagliate, anch’esse personalizzabili in vari modi, come la modifica della frequenza con cui appaiono. Inoltre, è possibile ripristinare le esercitazioni, in modo che se si torna a giocare dopo un po’ di tempo, è possibile ripristinare le esercitazioni e orientarsi facilmente senza dover, ad esempio, riavviare il gioco.

Altre opzioni di accessibilità includono la possibilità di regolare con precisione la visualizzazione dei sottotitoli, comprese le dimensioni, il colore e l’opacità dello sfondo, mentre le dimensioni di diversi elementi dell’HUD e dell’interfaccia utente possono essere ridimensionate. Saranno incluse anche le regolazioni per il daltonismo per tre varianti, che regoleranno il colore di elementi come gli indicatori per la conoscenza dei nemici e i marcatori di posizione.

Anche l’audio può essere regolato in vari modi, con cursori disponibili per regolare individualmente il volume di elementi come il feedback dei colpi, i dialoghi e le indicazioni di riconoscimento dei nemici. Nell’offerta multigiocatore del gioco, il volume della chat vocale può essere regolato individualmente o disattivato del tutto. Il gioco consentirà inoltre ai giocatori di regolare la gamma audio dinamica nel caso in cui si voglia ridurre il volume delle esplosioni o di altri rumori forti.

Sniper Elite 5 offre anche numerose opzioni di assistenza alla mira, con diverse impostazioni disponibili per il tiro dall’anca, dal mirino e dal mirino di ferro. La rimappatura completa del controller sarà disponibile anche per chi gioca con mouse e tastiera, mentre i giocatori che utilizzano un controller potranno selezionare sei diverse preimpostazioni (tre per i giocatori mancini e destri).

Infine, saranno incluse varie opzioni visive, come la possibilità di disabilitare il Motion Blur per aiutare a combattere il motion sickness. I giocatori più schizzinosi che non amano il gore, invece, potranno disattivare completamente le Kill Cam e i raggi X.

Sniper Elite 5 uscirà per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC il 26 maggio.