Pokémon GO: arrivano altre mega evoluzioni

Il PvP competitivo di Pokémon GO potrebbe presto subire un grande cambiamento, poiché i creatori del gioco hanno anticipato l’introduzione della Megaevoluzione nelle battaglie per la prima volta. Dall’ultima grande notizia dell’arrivo dei pokémon di Alola nel gioco, non è successo molto nel titolo. Questa mattina, Niantic ha pubblicato sui social media che ancora più sorprese sarebbero arrivate nel gioco nel prossimo futuro. Il post sui social media includeva un breve video che mostrava un Mega Kangaskhan che affrontava un Blastoise su un campo di battaglia standard, suggerendo apparentemente che i Pokemon megaevoluti sarebbero stati aggiunti al gioco PvP nel prossimo futuro.

Attualmente, i Pokémon megaevoluti possono essere utilizzati solo nei raid, dove forniscono a tutti i Pokemon con la stessa digitazione un aumento della loro forza di attacco. L’aggiunta delle Megaevoluzioni al PvP tradizionale cambierebbe in modo significativo la scena competitiva del gioco, soprattutto perché i Pokémon megaevoluti sono tra i Pokemon più forti sia in Pokémon GO che nei giochi Pokémon della serie principale. Il cambiamento avrebbe un impatto principalmente sulla Master League del gioco, con diversi Pokémon megaevoluti che diventano i migliori dei rispettivi tipi. Ultra League ha molta meno vitalità, con solo Altaria che diventa più significativo quando si megaevolve. Resta da vedere se si tratta di una modifica permanente al formato Go Battle League o se questa sarà una competizione a tempo limitato. È anche possibile che Pokémon Go modifichi i suoi campionati in modo che i livelli abbiano formati che consentono e non consentono Megaevoluzioni.