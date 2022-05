Forspoken rischia un altro rinvio per colpa di FFXVI

Originariamente previsto per maggio, Forspoken di Luminous Productions sarebbe stato posticipato all’11 ottobre per consentire più rifiniture. Tuttavia, potrebbe benissimo affrontare un altro ritardo basato su una condizione particolare, se Final Fantasy 16 è pronto per il rilascio prima. Lo ha rivelato il co-fondatore di XboxEra Nick Baker su The XboxEra Podcast, dicendo:

“C’è la possibilità che Square possa ritardare di nuovo Forspoken, ma è un po’ condizionale e apparentemente questa condizione è se pensano di poter far uscire Final Fantasy 16 quest’anno”.

Tenete presente che questa non è una conferma difficile o anche una fuga di informazioni privilegiate su un potenziale ritardo per Forspoken. Invece, sembra che Square Enix stia valutando i progressi dello sviluppo di Final Fantasy 16 e se è pronto in tempo (molto probabilmente entro la finestra di rilascio di Holiday), potrebbe decidere di rilasciarlo mentre Forspoken viene respinto. Non è la strategia peggiore poiché, come ha sottolineato Zalker 87, la prima è un’IP più consolidata e un’esclusiva di grande successo per PlayStation 5 di Sony. Forspoken è anche un’importante esclusiva, ma è ancora un IP molto più recente, che potrebbe richiedere tempo aggiuntivo per la lucidatura. Invece di rilasciare due esclusive ad alto budget nella stessa finestra, Square Enix potrebbe scegliere di distanziarle maggiormente se le condizioni sono giuste. Indipendentemente dal fatto che ciò avvenga o meno, il produttore di Final Fantasy 16 Naoki Yoshida ha indicato che lo sviluppo è quasi completo e un nuovo trailer arriverà “presto”.

Restate sintonizzati per maggiori dettagli nei prossimi mesi a venire per notizie sul gioco.