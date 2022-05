One Piece Odyssey: pubblicate informazioni sull’esplorazione e sul battle system

Bandai Namco, tramite il sito web giapponese di One Piece Odyssey, ha rilasciato dettagli sull’esplorazione e sul sistema di battaglia, spiegando le sequenze di gioco viste nel reveal trailer. L’uscita del titolo è prevista per il 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam. Di seguito dettagli:

Esplorazione

Durante le parti di esplorazione, i giocatori controlleranno i Pirati di Cappello di Paglia, ognuno dei quali ha le proprie azioni uniche. L’uso dei vari elementi di gioco permetterà di progredire nell’isola e risolvere i suoi misteri.

Sistema di battaglia

One Piece Odyssey mescola i classici sistemi di battaglia a turni con le peculiarità di One Piece e i giocatori dovranno utilizzare appieno i Pirati di Cappello di Paglia per ottenere la vittoria. Sono state introdotte diversi elementi chiave nel sistema di battaglia.

Arti Kizuna

Se vengono soddisfatte determinate condizioni durante la battaglia, saretein grado di attivare Kizuna Arts, che sono potenti attacchi combinati tra i Cappelli di Paglia. I dettagli non elaborano quali siano queste condizioni.

Di seguito una panoramica del nuovo JRPG:

Durante il loro viaggio, la ciurma di Cappello di Paglia guidata da Monkey D. Luffy è inghiottita in un’enorme tempesta e finisce su una lussureggiante isola misteriosa, ognuno separato dagli altri e con la Thousand Sunny completamente distrutta.

L’equipaggio si mette quindi in viaggio attraverso un avventuroso percorso pieno di meraviglie della natura, potenti nemici e strani incontri con gli abitanti dell’isola. I giocatori dovranno lavorare con Luffy e i membri della ciurma per poter salpare nuovamente. Ma in agguato ci sono le forze spietate della natura, i terribili nemici.

Adio, il personaggio originale del gioco, e i mostri che abitano il mondo di gioco sono stati disegnati con la cooperazione di Eiichiro Oda, autore di ONE PIECE.

One Piece Odyssey è previsto per il lancio nel 2022 suPlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC tramite Steam.