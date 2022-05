Genshin Impact Hidden Dream in the Depths: ecco cosa è stato mostrato

come vi abbiamo detto di recente, il 20 maggio miHoYo (conosciuta anche come Hoyoverse) ha tenuto la live stream special per la versione 2.7 di Genshin Impact. La patch sarà disponibile a partire dal 31 maggio dopo che il suo rilascio è stato posticipato per via del nuovo lock down imposto in Cina a causa del coronavirus. Di recente è stato presentato anche un nuovo personaggio, che si spera troveremo nella versione 2.8, Shikanoin Heizou un detective che lavora per l’Analytical Harmony al servizio della Tenryou Commission.

Nella live Hidden Dream in the Depths sono state mostrate le caratteristiche dei due nuovi personaggi il cinque stelle Hydro Yelan e il quattro stelle Electro Kuki Shinobu. Inoltre i banner di Itto e Xiao tornano con le loro re run. La replica del banner di Xiao si svolge nella prima fase della patch in contemporanea allo stendardo di Yelan. Itto farà parte della seconda parte e sarà l’unico banner disponibile. La live ha annunciato anche una nuova mappa per The Chasm insieme a una nuova Archon Quest che vede coinvolti Itto, Yanfei, Kuki Shinobu, Yelan Xiao e il Traveler. Sono stati annunciati anche nuovi eventi come Perilous Trail dove sarà possibile ottenere gratuitamente un arco a 4 stelle, Fading Twilight, insieme ai suoi materiali; The Almighty Arataki Great and Glorious Drumalong Festival, dove sarà possibile creare le nostre beat map. Inoltre è stata aggiunta una nuova funzionalità di calibrazione; Core of the Apparatus, dove dovremo aiutare un commerciante di Fontaine ha raccohliere i materiali per un dispositivo da lui creato; A Muddy Bizarre Adventure, dove aiuteremo degli studiosi di Sumeru.

Genshin Impact è disponibile per PlayStation 4, PC (anche su Epic Game Store), mobile e PlayStation 5. Una versione per Nintendo Switch è in fase di sviluppo. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.