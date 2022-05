13th Month: data di uscita per la visual novel ispirata a The Sleeping Beauty

13th Month, visual novel sviluppata in Giappone, ha finalmente una data di uscita ufficiale. Il titolo stravolge e reinventa completamente in chiave demonica la famosa favola della Bella Addormentata nel Bosco, aggiungendoci ambientazioni oscure ed illusorie. Il cuore della trama resta quello originale, una giovane fanciulla che nasce con la colpa di essere ” troppo” bella ma il giorno del suo sedicesimo compleanno vi è un’altra ragazza ad aggirarsi per le stanze del castello; costei è in realtà una strega e pronuncia un incantesimo che fa cadere la bellissima principessa in un sonno profondo e ( apparentemente) senza fine.

Viene infatti predetto che solo il bacio di un giovane potrà strappare via la fanciulla da questo infausto destino e, dopo cento anni, un valoroso principe abbatte ogni barriera e la bacia, ma il sonno della principessa non viene spezzato. Il bacio non funziona e continua la veglia nella stanza della ragazza, dove ormai ci sono solo la principessa e la strega a guardarla a dormire. Ogni 100 anni un valoroso prova a spezzare l’incantesimo senza riuscirci mai; ed è proprio questo il fulcro attorno al quale ruota l’intero titolo: quale mistero si cela dietro il sortilegio e, quindi, che cosa nasconde la strega? Sarà compito del giocatore scoprirlo.

Le premesse per un gioco interessante ed intrigante ci sono tutte, 13th Month sarà disponibile per PC tramite Steam, iOS e Android il prossimo 6 agosto.