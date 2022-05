Gears 6 è in fase di sviluppo?

Secondo quanto emerso, lo sviluppatore The Coalition potrebbe essere al lavoro su Gears 6. Questa supposizione parte dal fatto che la casa produttrice di videogame ha recentemente pubblicato un annuncio di lavoro per tecnico di motion-capture, nello specifico per lavorare al franchise di Gears of War.

Importante specificare che non è stato esplicitamente menzionato Gears 6 ( o qualunque altro nome potrebbe assumere un ipotetico sequel di Gears 5), ma è comunque possibile presumere che si tratti proprio di questo. Infatti questa non è stata l’unica ricerca fatta per quanto riguarda figure lavorative per questo tipo di progetto non ben specificato; nel dicembre 2021 The Coalition era alla ricerca di un direttore del design dal vivo( in particolare per Gears of War) menzionando letteralmente che:

“il candidato avrebbe modellato e guidato le nostre esperienze PVP e PVE dal vivo su titoli futuri”

In base a tutti questi elementi dunque queste supposizioni non sembrerebbero per nulla campate in aria, ma è bene anche puntualizzare che The Coalition è famosa per la capacità di ” lavorare su più progetti”, uno dei quali, in questo specifico caso, sembrerebbe essere una nuovissima IP. Il titolo dovrebbe essere lanciato prima di Gears 6, in modo tale da poter distribuire l’attenzione in parti uguali tra i giochi e, probabilmente, anche per sperimentare e familiarizzare adeguatamente con Unreal Engine 5 tramite un progetto più piccolo.

Per saperne di più non ci resta che aspettare delle notizie ufficiale che facciano un poco di luce sulle questione, nel frattempo è curioso notare che pare sia in lavorazione anche una raccolta rimasterizzata di Gears of War, simile a Halo: The Master Chief Collection.