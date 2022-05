Rainbow Six Siege: Operazione Vector Glare arriva a inizio giugno

Ubisoft presenta Operazione Vector Glare, la seconda stagione dell’anno 7 di Rainbow Six Siege, in arrivo il 7 giugno. Questa stagione presenta Sens, un nuovo Operatore belga, una nuova mappa Death match a squadre, la Fase 1 del nuovo Sistema

di Reputazione, la Modalità Privacy, altri aggiornamenti e altri

miglioramenti nel gameplay. Per maggiori informazioni visitate il sito ufficiale qui.

Operazione Vector Glare rilancia la strategia con un nuovo Assalitore Sens, un Operatore belga esperto di tattica con esperienza militare e formazione in Psicologia. Il R.O.U. Projector System è uno strumento che introduce una ruota che viaggia in linea retta e rilascia piccoli proiettori che si autodistruggono dopo un determinato periodo di tempo. I proiettori costruiscono un muro di luce che blocca la linea di tiro dei giocatori, l’approccio versatile è in pieno stile del proiettore di Sens. Ambientata in Grecia, Close Quarter è la prima mappa che si concentra nel movimento piuttosto che nell’erigere delle difese. Con un flusso circolare e un buon mix di differenti linee di tiro, questa mappa sarà un’esperienza unica da provare.

Come parte della road map di Anno 7, la Fase 1 del Sistema di Reputazione viene presentata in questa stagione per continuare a premiare i miglioramenti del comportamento dei giocatori. In questo aggiornamento, il Fuoco Amico viene attivato automaticamente per quelli che feriscono troppi compagni di squadra. Il Poligono di Tiro, è uno spazio dove allenarsi e fare pratica con i danni delle tue armi, gli accessori e la ritirate senza la pressione dello scontro, per trovare il miglior equipaggiamento; la Guida all’Operatore ti informa su ogni Operatore, sulle loro abilità uniche, i gadget e suggerimenti per le strategie di Attaccanti o Difensori.

Rainbow Six Siege è disponibile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC tramite compreso Ubisoft+, Amazon Luna e Google Stadia.