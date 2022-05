Fortnite riceverà crossover con Pac-Man?

Secondo un post sul blog del sito web ufficiale di Pac-Man, ci sarà un crossover tra Fortnite e Pac-Man il prossimo 2 giugno; durante il quale i giocatori potranno acquistare cosmetici a tema basati sull’universo del videogioco più iconico( e più longevo) della storia videoludica.

Nonostante sia risaputo che Epic Games ami i crossover(Kratos, Master Chief e Street Fighter 5), quest’ultima non ha reagito ufficialmente al post in questione; tuttavia bisogna tenere presente che è stato comunque specificato nel blog in questione che la data potrebbe essere soggetta a delle variazioni, questo potrebbe stare tranquillamente a significare che la casa di sviluppo dei videogame potrebbe parlarne ufficialmente nel momento in cui venga fissata una data globale e sicura di uscita.

Tuttavia questo non dovrebbe tardare ad arrivare poiché la voce del crossover ormai si è sparsa destando molto hype nei fan e, al pari di nessuna conferma, non vi è stata alcuna repentina smentita, nonostante il web ne parli con interesse.

Non ci resta che aspettare ulteriori notizie, nel frattempo vi ricordiamo non solo che Fortnite è ora disponibile gratuitamente perPS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch, Android, Xbox Cloud Gaming e PC, ma anche che recentemente i V-buck acquistati arriveranno sul portafoglio condiviso. Lo sapevate?