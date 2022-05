Big Days Of Play: ecco quando arrivano i saldi

Quelli che molto probabilmente possono essere considerati i saldi più attesi dell’anno, Big Days Of Play del PlayStation Store, stanno arrivando. Saranno infatti disponibili a partire dal prossimo mercoledì e gira moltissima curiosità nel fandom Sony intorno a questa notizia vista l’imminente uscita del nuovo servizio PlayStation Plus ( in arrivo il prossimo mese), di cui è stata svelata da pochissimo la line-up.

Ciò che interessa ed incuriosisce i fan è anche se quest’anno si manterranno standard elevati come quelli del 2021 dove furono scontati giochi del calibro di Demon’s Souls , Sackboy: A Big Adventure, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales e The Nioh, Collection ma, in base a quanto emerso pare che i fan non resteranno delusi e che l’asticella della qualità si manterrà piuttosto alta grazie a titoli come Ratchet & Clank: Rift Apart , Horizon Forbidden West e Gran Turismo 7.

Importante sottolineare è che solitamente questi sconti sono anche accompagnati da varie sfide della community che premiano avatar e temi PSN. Le premesse per dei titoli interessanti da acquistare ci sono davvero tutte, non ci resta che attendere ancora poche ore per averne l’assoluta certezza e decidere cosa acquistare.