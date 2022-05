Tchia: si potranno esplorare gli oceani

Lo studio di gioco indipendente Awaceb (Fossil Echo) e Kepler Interactive hanno condiviso oggi una nuova mini-funzione di gioco che mostra l’esplorazione dell’oceano nell’avventura tropicale, Tchia , in uscita all’inizio del 2023 su PlayStation 5, PlayStation 4 e PC (Steam, Epic Games Store).

L’amore genuino che il team di Awaceb ha per la Nuova Caledonia, patria dei co-fondatori di Awaceb, è traboccante in questo frammento di gioco con la sua enfasi sulla navigazione nelle acque blu scintillanti che circondano l’isola, sull’esplorazione delle profondità oceaniche e sull’attraversamento del corso d’acqua di uno splendido arcipelago . Lo stile artistico, le tavolozze dei colori e la musica si uniscono per creare qualcosa di incredibilmente commovente e accogliente.

Lontano dall’acqua, Tchia trae ispirazione anche dalla flora e dalla fauna della Nuova Caledonia per creare un affascinante mondo aperto da esplorare: prendi il controllo di quasi tutti gli animali o gli oggetti che puoi trovare, o suona con il tuo Ukulele completamente suonabile!