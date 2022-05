Indie Retro Cult #1, Judo, combattimenti stagionali

Indie Retro Cult #1 nella prima puntata di questa rubrica parliamo di un titolo abbastanza recente, rilasciato nel 2015, esattamente sette anni fa sul mercato indipendente, ovvero Judo, un titolo poco noto ma dal grande fascino, sviluppato dallo studio Laboratory Games, un team indipendente statunitense con sede a Seattle. Le meccaniche omaggiano quelle di un celebre titolo prodotto da Nintendo in cui i personaggi più iconici della casa di Kyoto se la danno di santa ragione, nato ai tempi, ormai lontani, del Nintendo 64. Si proprio lui, il picchiaduro più bizzarro del pianeta con Mario che sfida Sonic e Pikachu in epiche arene dove solo uno sopravviverà. Se Super Smash Bros. è il vostro pane quotidiano, sappiate che la scena indie ha scagliato il guanto di sfida.

Il gioco al quale ci riferiamo è stato in lavorazione per due anni, dal 2013 al 2015, presso Laboratory Games, che lo ha presentato infine in versione arcade, con un vero cabinato, durante il PAX Prime, e che ha riscosso un successo incredibile. Ambientato nel 1949 e ispirato al rolling and throwing di Super Smash Bros., l’affascinante e minimalista Judo cattura lo spirito dei classici Vintage Sports Games diffusi tra la fine degli anni settanta e l’inizio degli anni ottanta, combinati con le moderne meccaniche di gioco. Con tre sole mosse (afferrare, rotolare e affondare) il gioco presenta un rifinito ed appassionante sistema di combattimento uno contro uno con tanto di modalità multiplayer. Il gioco protagonista di Indie Retro Cult #1 è attualmente disponibile sul canale di distribuzione digitale Steam, e lo trovate al seguente LINK. L’affascinante impostazione minimalista di Judo vi commuoverà. Tutto iniziò sessantacinque anni fa in un borgo rurale giapponese…

Il designer del gioco, Clayton Grey, riassume con queste parole la sua opera: “Il punto di forza del gioco è certamente il multiplayer per quattro giocatori, ma nel titolo sarà presente una modalità storia con tanto di possibilità di carriera per il giocatore solitario. Durante lo sviluppo, abbiamo prestato parecchia attenzione anche all’Intelligenza Artificiale, che è in grado di imparare le tecniche del player umano e rispondere di conseguenza”.

Il titolo è stato rilasciato nel giugno 2015, al prezzo di 9,90 dollari (o 4,90 per chi lo ha supportato su Kickstarter) su piattaforme PC Windows o Mac, rigorosamente in sola versione digitale, ma è possibile ottenere un esclusivo manuale cartaceo in versione fisica, il che, per gli appassionato di collezionismo è semplicemente fantastico. Indie Retro Cult #1 non poteva iniziare in maniera migliore.