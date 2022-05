Final Fantasy IX: la serie animata potrebbe essere mostrata entro questo fine settimana

Secondo un’intervista con Animation Magazine, Bruno Danzel d’Aumont, VP delle licenze internazionali e del marketing presso lo studio di animazione parigino Cyber ​​Group Studios, la versione animata di Final Fantasy IX verrà mostrata insieme a una manciata di altri progetti. Non sembra che nulla verrà rivelato al pubblico, poiché è stato mostrato in particolare al Licensing Expo di Las Vegas questa settimana.

“Sarà una grande opportunità per condividere i nostri prossimi piani con i nostri licenziatari, agenti e nuovi partner. Inoltre, i nostri spettacoli sviluppati più di recente – Digital Girl, The McFire Family, Press Start! e Final Fantasy IX – verranno presentati per la prima volta. Queste quattro nuove serie hanno un forte appeal di licenza per target di età diversi”.



Questo è tutto sul fronte dei dettagli, ma sembra che lo spettacolo potrebbe essere per un pubblico leggermente più giovane, in base a come spettacoli come The McFire Family e Press Start! stanno attualmente cercando di raggiungere. Questo è in linea con ciò che abbiamo sentito in precedenza sullo spettacolo.

Un rapporto è uscito per la prima volta sulla versione animata di Final Fantasy IX circa un anno fa , secondo cui era rivolto a una fascia di età compresa tra 8 e 13 anni. Lo spettacolo non ha necessariamente uno stile anime che potresti aspettarti da un progetto ispirato al Giappone. Square Enix è ovviamente coinvolta, supervisionando il progetto, ma al momento non è chiaro quanto sia coinvolto lo sviluppatore.

Anche Final Fantasy IX ha ormai un paio di decenni, avendo celebrato il suo 20° anniversario nel 2020 . C’è anche la speculazione che potrebbe ottenere un remake ad un certo punto, come è stato menzionato in quella fuga di notizie di Nvidia dell’anno scorso . Considerando che Kingdom Hearts 4 era in quella lista, e ora è reale , è possibile.