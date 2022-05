Halo: un fan crea un progetto su Unreal Engine 5 che sembra migliore della serie TV

Sei un fan della serie Halo e dei meravigliosi mondi alieni in cui ti porta? Siamo stati in alcuni posti fantastici nella storia ventennale della serie: la foresta oscura e gli interni tentacolari di 323 Guilty Spark in Halo 1, la miniera di gas Forerunner in Halo 2 o il gigantesco mondo aperto di Zeta Halo di Halo Infinite.

Tuttavia, sembra che un membro della comunità di Halo voglia lanciare il proprio cappello sul ring con il proprio sbalorditivo progetto fan su Unreal Engine 5 . Intitolato “Fractured“, Infinite Forges, un creator nonché level designer di Gearbox, ha mostrato la sua ultima esperienza esplorabile sul suo canale YouTube.

Con un sole al tramonto che copre la mappa in un bagliore arancione, la demo mostra il personaggio del giocatore esplorare un locale tropicale coperto di palme e altra flora lussureggiante, che si scontrano perfettamente con le strutture esagonali che compongono lo Zeta Halo e le gigantesche strutture triangolari dei Precursori che puoi vedere scintille sopra la testa.

Guardando attraverso il canale Infinite Forges, ci sono numerosi video che catalogano i diversi passi compiuti per dare vita a questo fan project. Ci sono ore di live streaming vod disponibili per la visione, quindi se sei mai stato curioso del processo di creazione di uno di questi eccellenti progetti di fan di Unreal Engine 5 di cui abbiamo parlato sul sito , questa potrebbe essere l’occasione perfetta per scoprirlo.

Per quanto riguarda Infinite Forges, ha scritto nella descrizione del video sulla demo Fractured che intende crearne molti altri per il loro canale, quindi vale assolutamente la pena tenerli d’occhio se ami quello che hanno fatto qui.

Se ti interessa come Unreal Engine stia dando vita a diversi sogni di fan e giocatori, leggi anche il nostro articolo riguardo la tech demo fan-made a tema Superman.