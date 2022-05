Steelrising: ecco la descrizione di Aegis

Sulle pagine del PlayStation Blog è stato pubblicato un post in cui Jehanne Rousseau, CEO del team Spiders, parla nel dettaglio di Aegis, la protagonista di Steelrising, titolo ambientato in una Parigi di fine ‘700 dove Luigi XVI ha un’implacabile esercito meccanico, in arrivo l’8 settembre su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC (Steam ed Epic Games Store).

Questa la sua scheda:

Nome: Aegis

Stato: Automa

Data di creazione: 1789. Data precisa sconosciuta.

Altezza: 175 cm

Tipi di armi: 9

Creatore: Eugène de Vaucansson

Precedente occupazione: Ballerina di corte

Occupazione attuale: Combattente e ultima speranza della rivoluzione

Gli sviluppatori fanno sapere di come già da prima della scelta dell’ambientazione storica avevano immaginato un automa come protagonista. Queste le parole di Rousseau:

In effetti, le possibilità offerte dall’avere una macchina, in grado di ricostruirsi a piacimento o di migliorare la meccanica man mano che avanza, sembravano adattarsi bene a un gioco “souls-like” orientato all’azione, in cui la morte è parte integrante della curva di apprendimento.

In origine, l’automa si chiamava Ada, con un doppio riferimento all’idea di creazione, essendo Ada il loro Adamo, ma anche in riferimento ad Ada Lovelace, la prima programmatrice della storia. Nel corso del tempo, man mano che l’universo si è sviluppato e si è ancorato alla Rivoluzione francese, Ada è diventata Aegis, questa volta in riferimento all’egida, lo scudo che Atena brandisce per proteggere Zeus.

Crearne l’aspetto

Tra le influenze nella creazione dell’aspetto di Aegis, se ne sono distinte due in particolare: “la petite géante” (la bambina gigante) dell’attrazione turistica delle Macchine dell’Isola di Nantes e “la suonatrice di salterio”, androide musicale del XVIII secolo.

Qui sotto potete vedere, a sinistra, la petite géante e a destra, la suonatrice di salterio.

Il team di sviluppo ha voluto anche infondere grazia al personaggio per incorporare elementi di gioco frenetici, aerei e verticalità. Quindi, Aegis doveva essere un personaggio agile ed elegante: lancia le lame dei suoi ventagli corazzati, ispirati ai ventagli tanto amati dall’aristocrazia (che in questo caso lanciano raffiche fulminee di attacchi taglienti).

Continua Rousseau:

Per associazione abbiamo pensato ai carillon e alle piccole ballerine meccaniche. Oltre ad adattarsi alla storia del personaggio, che in origine era un’automa ballerina, abbiamo trovato questo riferimento interessante in quanto aggiungeva un senso di apparente vulnerabilità e graziosa delicatezza, in armonia con la nostra visione del personaggio, creando un contrasto che era particolarmente impressionante quando la piccola ballerina diventava una graziosa macchina letale che lanciava armi dal corpo.

Aegis è piena di risorse. Ogni arma viene dal suo stesso corpo.

Essendo una macchina, il team ha dato proporzioni esagerate e innaturali per sottolineare la natura meccanica e non umana dei suoi movimenti. Ci sono anche movimenti che accentuavano l’azione di gioco aerea: anche il rampino fa parte del corpo di Aegis. Non è solo utile durante l’esplorazione, ma può anche essere usato come arma in battaglia. Aegis, quindi, è anche un’incredibile acrobata.

Aegis sarà anche in parte personalizzabile: potrete cambiare la sua parrucca, i lineamenti del viso e il materiale del corpo. Qui sotto potete vedere un breve video in merito, dal tweet ufficiale PalyStation.